Mesmo com chuva, fiéis celebram a Sexta-feira Santa

Vlademir Alexandre Sexta é dedicada a paixão e morte de Cristo.

Na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Neópolis, a celebração da sexta-feira Santa começou no dia anterior (quinta-feira) com a vigília ao Santíssimo Sacramento, que terminou às 15h da sexta Santa.Na opinião do padre Nunes, pároco da igreja de Neópolis, o espírito do cristão neste período de semana Santa ainda é vivido de forma intensa. “As pessoas não deixam esse sentimento diminuir. Pelo contrário, elas o fazem perdurar por mais e mais tempo”, disse.Ele enalteceu a presença dos jovens durante as celebrações da semana Santa. “A juventude tem me surpreendido com sua participação”, comentou. Na manhã desta sexta, foi realizada a procissão da Via Sacra. “Usamos a temática da Campanha da Fraternidade deste ano (cujo tema é a segurança pública) durante a Via Sacra”, declarou.A sexta-feira Santa é o único dia em que não se celebra a missa. “O que existe é a celebração da paixão e morte de Cristo”, explicou. Padre Nunes ressaltou que “a única missa realizada hoje foi a de corpo presente das vítimas do terremoto ocorrido na Itália”. Cerca de uma hora antes da celebração, a igreja de Neópolis já estava tomada pelos fiéis.Com relação a alguns hábitos pertinentes a sexta-feira Santa como não lavar cabelos ou limpar a casa, o padre explica que "a igreja respeita isso", mas ressalta que o jejum naquarta-feira de cinzas e na sexta-feira Santa são essenciais para esse período.

O silêncio, o jejum com base na abstinência de carne e a oração marcam este dia.Desta forma, segundo a tradição cristã, na sexta-feira santa não se deve consumir carne vermelha. O tradicional é o consumo de peixe.

A tradição de não comer carne vermelha e ingerir bebidas alcoólicas na sexta-feira Santa fez com que muitos estabelecimentos não abrissem suas portas. Os poucos que se arriscaram, tiveram um movimento aquém do esperado.Não bastasse isso, a chuva que caiu na tarde desta sexta-feira (10) afastou a turma que pretendia "tomar uma" no dia em que se celebra a paixão e morte de Cristo.