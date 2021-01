Quase 80% dos brasileiros possuem celular Anatel registrou até fevereiro mais de 152 milhões de aparelhos em uso no Brasil.

O total de linhas de telefones celulares chegou a 152.364.986 em todo o País no mês de fevereiro, um índice de 80% de celulares por habitante. Segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 20, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no mês passado foram vendidos 415.909 novos celulares, o que representou um crescimento de 0,27% em relação a janeiro. Desse total, 81,59% são terminais pré-pagos e 18,41% são do sistema pós-pago.



Desde o início do ano, segundo a Anatel, foram habilitados 1.723.583 novos celulares no Brasil. Esse crescimento é similar aos anos anteriores, mas perde para 2008, quando foram vendidos, nos dois primeiros meses do ano, 3.142.376 celulares.



A Anatel informa que o porcentual de celulares por habitantes chegou a 79,94%, o que quer dizer que em cada grupo de cem pessoas, há praticamente 80 linhas móveis. No Distrito Federal, por exemplo, há mais de um telefone por habitante. O segundo colocado, que é o Rio de Janeiro, aparece com 97 telefones celulares em cada grupo de cem habitantes.



A região Centro-Oeste é a que tem o maior número de celulares, com 97 aparelhos por grupo de 100 habitantes. Em seguida, vem o Sudeste, com 91; o Sul, com 84; e o Nordeste e Norte, com 61.



Operadoras

A Vivo continua na liderança do mercado brasileiro de telefonia celular, segundo os dados do mês de fevereiro divulgados hoje pela Anatel. A Vivo tem 45,4 milhões de clientes, o que representa 29,8% do mercado total no País.



A Claro está em segundo lugar, com 39,3 milhões de clientes, o que significa 25,84% de participação. A TIM segue em terceiro lugar, com 35,7 milhões de clientes ou 23,45% do mercado. A Oi e a Brasil Telecom juntas têm 31,3 milhões de clientes, com uma fatia de 20,54% do mercado.



A CTBC Celular, que atua no Triângulo Mineiro; a Sercomtel, de Londrina (PR); e a Unicel, que atua em São Paulo, têm juntas menos de 1% do mercado.



A tecnologia GSM é a mais usada no Brasil, com 89,45% do mercado. A nova tecnologia de terceira geração (3G), alcançou em fevereiro 1.436.113 celulares no País.



* Com informações da Agência Estado.