Daniel Júnior assume o comando do ABC/UnP/art&C Técnico disse que costuma cobrar disciplina e que o esquema tático utilizado será de acordo com as características dos jogadores.

O novo técnico do ABC/UnP/Art&C, Daniel Júnior, foi apresentado no treino desta manhã aos jogadores, no ginásio do Sagrada Família. Com passagens pela Unisul-SC, Ulbra-RS e comissão técnica da Seleção Brasileira de Futsal, Daniel chegou falando em títulos e que o maior objetivo do grupo será a conquista da Liga Nordeste, título perseguido pelo clube alvinegro há vários anos.



"A expectativa é a melhor possível, quero fazer um grande trabalho no ABC e conquistar todos os títulos, sendo que o nosso principal objetivo será a conquista da Liga Nordeste e a vaga para Super Liga", prometeu o novo treinador que elogiou a qualidade técnica do plantel alvinegro. "Tecnicamente esse grupo é muito bom, conheço alguns jogadores como Matheus, Rafael Negão e Serginho e tenho certeza que juntos realizaremos um excelente trabalho", comentou Daniel.



Natural de Tubarão-SC, Daniel Júnior é formado em Educação Física pela Unisul-SC e traz no currículo os títulos da Super Liga 2008 e vice da Liga 2008 pela Ulbra, como auxiliar-técnico, além do Panamericano de 2007 e o Mundial de 2008 pela Seleção Brasileira, como integrante da comissão técnica. Daniel foi atleta da Unisul até 2005, passando a auxiliar-técnico em 2006.



Quanto a forma de trabalho, o técnico disse que costuma cobrar disciplina e que o esquema tático utilizado será de acordo com as características dos jogadores. "Cobro disciplina, mas com certa liberdade, pois não gosto de tolher os atletas. Quanto a forma de jogar, iremos organizar um padrão de ataque e defesa bem definido de acordo com as características técnicas dos jogadores", avisou.



O primeiro desafio de Daniel Júnior será o Circuito Nordeste que acontecerá de 23 a 28 deste mês, em Natal. A competição reunirá equipes da Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, além do anfitrião o ABC/UnP/Art&C.



Para preparar o time a tempo da estréia, os treinamentos serão divididos em dois turnos. Pela manhã treino físico e técnico/tático no Sagrada Família e à tarde musculação e aeróbico na academia e Campus da UFRN.