Potiguares se destacam por rating na Copa Brasil Natal Dez mesatenistas da terra deixaram marcas em seis categorias, com direito até a um pódio onde só teve potiguar.

Dez potiguares se destacaram nas disputas por rating da Copa Brasil Natal de Tênis de Mesa, no ginásio do Henrique Castriciano - das 14 categorias disponíveis, o Rio Grande do Norte deixou sua marca em seis.



Primeiro, as categorias femininas. No Rating G, Ester Araújo foi a campeã, deixando cearenses e paraibanas para trás; e no Rating J, o pódio foi 100% potiguar - Manuele Sarmento (AABB) ficou com o primeiro lugar, seguida de Elisa Lorena (AABB); Stephanie Campello (AABB) e Francleide Bezerra (CEPE Natal) dividiram o terceiro lugar.



Fato curioso: ainda no Rating J, outras três mesatenistas da AABB Natal dividiram o quinto lugar - Raquel Lopes, Débora Macedo e Jólia Rocha (que ainda foram "acompanhadas" na posição por Talita Mota, do Arquidioocesano Aracaju-SE).



E os homens? Adriano Macedo dos Santos (AABB Natal) foi o campeão no Rating A. Na mesma categoria, Lucas Marques (também da AABB) ficou entre os três primeiros - ele dividiu a posição com Mário Costa (ABC-Itaim Keiko Manaus).



Lucas Paulino (AABB Natal) - nome bem conhecido dos JERNs - terminou entre os três primeiros do Rating C, dividindo posição com Edmar Holanda (Unicap-PE); Rafael Paulino (AABB Natal) conseguiu ficar entre os três primeiros colocados do Rating F, dividindo a posição com Geime Caldas (Estrela do Mar-PB); e Ecildo Lopes (Sadef) ficou entre os cinco melhores do Rating I.