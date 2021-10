Caso Maria Luiza: três delegacias investigam morte da adolescente

Reprodução: Fred Carvalho

Além disso, o 14º Distrito Policial, em Felipe Camarão, também entrou na investigação tendo em vista que o corpo de Maria Luiza foi encontrado no Jardim América, área de atuação da delegacia.A reportagem doprocurou os três delegados responsáveis pelas unidades. A titular da DCA, delegada Adriana Shirley, informou que ainda não pode dizer nada sobre o caso, tendo em vista que ele está em segredo de justiça.Já o delegado Heleno Luiz, titular do 14º DP, destacou que na tarde desta terça-feira (28) esteve no local do crime para analisar as possibilidades. “Verificamos o local onde o corpo foi encontrado e podemos dizer que a pessoa que a deixou ali já conhecia o ponto”.De acordo com o delegado, uma das possibilidades é que o morro de areia onde Maria Luiza foi deixada fosse ponto de uso de drogas. “Além disso, pela experiência e pelas características do crime, suspeitamos que ele foi cometido por mais de uma pessoa”, frisou Heleno Luiz.O delegado pediu que quem tiver alguma informação não deve temer e informar à polícia. “É muito importante que as pessoas denunciem. Não precisa se identificar”. Os telefones para denuncias são: 3232-7210 ou 0800-84-2999.O também delegado Maurílio Pinto de Medeiros, que comanda a Decap, ressaltou que alguns agentes também colheram algumas informações referentes ao desaparecimento da menina. Contudo, ele preferiu não revelar detalhes.Maria Luiza foi encontrada morta abandonada em um lixão, no Jardim América, zona Oeste de Natal. O crime tem características de crueldade o que chamou atenção da sociedade.Apesar dos delegados não confirmarem, uma fonte da reportagem informou que um suspeito já foi identificado, inclusive, nesta terça-feira policiais estiveram em uma residência, na Cidade da Esperança, mas ele não estava lá.