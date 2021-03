Grafith grava DVD ao vivo para marcar 20 anos de estrada

A banda Grafith comemora 20 anos de carreira com um megashow para a gravação de um DVD ao vivo, hoje (28) à noite na Cervejaria Via Continental.



Entra as opções, área vip com camarote, "frontstage" e bebida free.



A noite ainda terá o pop rock do João Teimoso Rock Band e o samba do Nosso Grito. E nas picapes, até a madrugada, DJ Goiano e convidados.



Informações pelo 4009-7888.



Banda

Em novembro de 1988, numa parceria entre os irmãos Junior, Kaká, Joãozinho e Carlinhos, que surgiu a Banda Grafith.



Genuinamente natalense, a banda tem como características a variedade no repertório, desde o reggae, passando pelo forró, rock, até o romântico.



O primeiro sucesso tocado pela banda, a música Camaleão, que dizia, “Olha quem chegou, Camaleão...”, que caiu no gosto popular.



Depois, sucessos como Bode Chico, Cara de Cavalo e Arrepiou conquistaram um público fiel à banda.



Em 2009, a Banda Grafith despontou no mercado musical com as musicas “Me chama de My Love” e “Duas Almas”.



