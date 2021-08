Memória potiguar em ruínas

Fotos: Vlademir Alexandre

Ribeira

"Falta uma política para a área de preservação histórica, tanto no âmbito municipal como estadual. Não existe uma preocupação governamental com esse assunto", ressaltou o promotor de Defesa do Patrimônio Histórico João Batista Machado.O chefe do Departamento de Patrimônio Cultural da Fundação Capitania das Artes (Funcarte), Francimário Vito dos Santos, esclarece que estão sendo realizados estudos para diagnosticar os bens arquitetônicos de relevância cultural. Só depois dessa pesquisa é que serão concretizadas políticas referentes à preservação patrimonial.A Ribeira já foi alvo de um projeto de revitalização, mas ainda é visível o descaso com os prédios centenários. Abandonados, os locais servem de abrigo para a marginalidade ou são ocupados de forma irregular. "Qualquer ação que vise a preservação do patrimônio cultural é sempre considerada positiva. No entanto, há muito a se fazer", opinou Vito Santos sobre a reestruturação realizada no bairro."Você não tem como preservar se não morar no local", disse o deputado estadual Fernando Mineiro. Para ele, a área da Ribeira tem toda a infraestrutura necessária para moradia e não é aproveitada. "Natal não tem a cultura da preservação. Tanto pelas entidades públicas como privadas. Há muitos prédios que poderiam ser tombados", ressaltou.Não é responsabilidade do município, mas o prédio da antiga Rede Ferroviária Federal (Refesa), localizada entre Rocas e Ribeira, é um bom exemplo do descaso com o patrimônio histórico. A antiga estação de trem está tomada pelo matagal, muros com pichações e, como quase todo local abandonado, é um ponto utilizado para abrigar usuários de drogas.Nilza Teixeira, vizinha do local há mais de 12 anos, diz que "de vez em quando" aparece alguém para limpar o terreno, mas não passa disso. O excesso de sujeira e o mato no local é um dos principais desencadeadores de focos do mosquito aedes aegypit, o que deixa os moradores próximos à estação apreensivos. Para evitar a invasão, o espaço foi cercado. "O povo que usa droga quebra o muro. Toda noite tem gente", aponta Nilza.Outro ponto da Refesa são os galpões que abrigavam os vagões, e hoje estão sendo utilizados como pontos comerciais particulares. Em um dele existe uma serraria, que segundo seu proprietário está no local há mais de 20 anos. O lugar serve também como ponto de apoio para uma escola de samba da comunidade e uma ferraria.O prédio principal continua desocupado. Futuramente será a sede estadual do Dnocs. O diretor geral, Elias Fernandes, garante que em 60 dias sai a licitação para reformar o local.