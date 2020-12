Empresário da construção duvida de projeto de 1 milhão de casas Presidente da Câmara da Indústria da Construção crê em, no máximo, 600 mil casas construídas pela União até 2010. Estado queria 50 mil do total.

O Governo do Estado pretendia lutar para obter 50 mil das 1 milhão de casas que o Governo Federal pretende construir até 2010. Porém, o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), Paulo Simão, deixou claro hoje (19) que considera impossível a União atingir essa meta total.



Ele declarou, em audiência no Senado Federal, que não crê na viabilidade dos números apresentados pelo presidente Lula. O projeto serviria para combater a crise no setor imobiliário e deverá ser usado como bandeira do candidato da situação, nas eleições presidenciais do próximo ano.



O pacote habitacional, acredita Simão, pode permitir a construção de até 600 mil unidades, caso tenha mecanismos eficientes de funcionamento, porém não o 1 milhão de residências, como vem sendo divulgado. O anúncio oficial do pacote do Governo Federal está previsto para o próximo dia 25.