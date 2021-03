PRF apreende produtos falsificados

Divulgação

Ele era passageiro do veículo Mercedes-Benz Sprinter, de placa MYJ3776/RN, que foi apreendido na noite desta quinta-feira (26). Além disso, foram apreendidos 43 pares de tênis, 22 bonés, seis bolsas, 14 pares de óculos, 11 bermudas, duas calças, 79 camisas,nove carteiras, entre outro artigos.O crime contra marcas e patentes está previsto no artigo 184 da Lei 9.279/96. O veículo, que fazia o percurso Natal/Mossoró, era conduzido por Ataulfo Mendes Leal, de 46 anos, responsável pelo transporte de 27 lentes de grau sem documentação fiscal, além de 200Kg de substância venenosa usada contra cupins e formigas, sem nota fiscal e sem receituário agronômico.Uma criança, passageira do veículo, passou mal durante a viagem, provavelmente em função da presença da substância conhecida como isca Grantek. O produto foi entregue à Inspeção Agropecuária de Lajes.