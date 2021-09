TRE cassa prefeito de Guamaré e dará posse a segundo colocado Vice-prefeito João Pedro Filho teve as contas desaprovadas pelo TCU. Como a chapa é indivisível, o prefeito Mozaniel de Melo também tem que deixar o cargo.

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado indeferiu na tarde desta quinta-feira (23) o registro da chapa do prefeito de Guamaré, Mozaniel de Melo, e de seu vice, João Pedro Filho, determinando a posse do segundo colocado nas eleições de 2008, Auricélio Teixeira. O relator do processo foi o juiz Fábio Hollanda.



A Corte julgou as contas do vice-prefeito do município, desaprovadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), e as considerou insanáveis, o que implica na inelegibilidade de João Pedro Filho. Com a determinação, o prefeito Mozaniel de Melo também deve deixar o cargodevido ao entendimento de que a chapa é indivisível.



O segundo colocado, Auricélio Teixeira, entrou com um recurso pedindo o afastamento do cargo de prefeito e vice do município, sob o argumento que os atuais ocupantes da administração de Guamaré não tiveram a chapa homologada pelo juiz da 30ª Zona Eleitoral, que indeferiu o registro do então candidato João Pedro Filho. O Tribunal de Contas da União considerou as contas insanáveis, assim como o parecer do procurador regional eleitoral, Fábio Venzon.



No voto do relator, juiz Fábio Hollanda, houve a exposição dos motivos pelos quais as contas de João Pedro Filho foram consideradas insanáveis. No entendimento do juiz, diversos atos de João Pedro Filho durante o período em que foi prefeito de Guamaré caracterizaram improbidade administrativa e, por isso, as contas deveriam ser consideradas insanáveis.



Mesmo tendo o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, Mozaniel Rodrigues foi empossado por força de liminar concedida no dia 31 de dezembro do ano passado, pelo juiz Roberto Guedes que estava de plantão na época. Desde então a briga judicial continuou no TRE.