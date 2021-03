Maradona 'estreia', Argentina goleia Venezuela e supera o Brasil Diego Maradona pela primeira vez comandou a seleção da Argentina dentro de seu país.

O "El Pibe de Oro" havia sido criticado por barrar Riquelme, mas viu Messi brilhar neste sábado. A Argentina goleou a Venezuela por 4 a 0, em Buenos Aires, e pulou para a vice-liderança das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, com 19 pontos.



Com esse resultado, o time argentino ultrapassou a seleção brasileira na pontuação geral. Com 17 pontos, o Brasil encara o Equador neste domingo, em Quito.



Maradona ouviu intensas críticas da torcida local por não convocar Riquelme, ídolo do Boca Juniors. No entanto, a aposta de Maradona no trio ofensivo composto por Messi, Tevez e Aguero foi bem sucedida. Os três "queridinhos" de Maradona anotaram gols.



Messi e Tevez deram um baile na defesa venezuelana. O ex-corintiano deu passe preciso para lindo gol de Messi, o primeiro do jogo, aos 25 min da 1ª etapa.



Logo no 1º minuto do segundo tempo, foi a vez de Messi retribuir. O craque do Barcelona passou por dois marcadores e, mesmo com pouco ângulo, cruzou com o pé direito para Tevez, que completou de direita.



O terceiro gol não demorou a tardar. Em contragolpe certeiro, Aguero, genro de Maradona, encontrou Maxi Rodriguez na área, que finalizou com o pé direito.



Em desvantagem no placar, a Venezuela decidiu investir no ataque para minimizar os estragos no estádio Monumental de Nuñez, do River Plate. Os ataques da Venezuela, porém, não levaram risco ao goleiro Carrizo.



A Argentina conseguiu o quarto gol com facilidade. Aguero penetrou na área venezuelana e chutou sem força, no meio do gol, contando com a falha do goleiro Vega.



Messi quase marca um gol antológico aos 47 min da 2ª etapa, driblando dois marcadores, mas a bola passou rente a trave.



Ao final de jogo, a torcida se rendeu a Maradona, gritando o nome do treinador em coro.



A Argentina retorna a campo no dia 1º de abril, contra a Bolívia, fora de casa. O Paraguai, derrotado neste sábado frente ao Uruguai, segue liderando as eliminatórias sul-americanas, com 23 pont