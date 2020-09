Produção agrícola nacional retoma tendência de crescimento Após quatro meses em queda, levantamento da Conab aponta para ampliação da colheita. Quantidade prevista ainda é menor que a de 2008.

Os números apresentados hoje (9) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) voltaram a registrar perspectiva de aumento na safra 2008/09 do Brasil. A previsão agora é de que sejam produzidos 135,32 milhões de toneladas, volume 0,47% superior ao previsto no mês passado.



A variação representa uma mudança na tendência das quatro pesquisas anteriores, que vinham apontando reduções seguidas na safra brasileira. Apesar desse pequeno aumento, a projeção ainda é 6% inferior à safra 2007/08, que atingiu 144 milhões de toneladas.



Os maiores acréscimos em relação à previsão do mês de fevereiro foram observados na produção de feijão, cuja segunda safra passou de 1,41 para 1,55 milhão de toneladas (9,9%), enquanto a de arroz apresentou aumento de 12,35 para 12,52 milhões toneladas (1,3%).



A área total plantada, de acordo com a Conab, deverá ser de 47,68 milhões de hectares, 0,5% maior que na safra passada. As lavouras de feijão (3,99 para 4,17 milhões hectares) e arroz (2,87 para 2,89) acompanharam a tendência de ampliação.



Por outro lado, a produtividade média prevista para esta safra é de 2.838 kg de grãos por hectare, o que representa 6,6% a menos que a do último ano, quando atingiu 3.039 kg/ha.