Um morto e oito feridos após colisão de veículos em Ceará Mirim Acidente aconteceu às 5h envolvendo dois carros no Km 155 da BR-406 à altura do distrito de Massaranduba.

Uma colisão frontal entre dois veículos no começo da manhã desta sexta-feira (10) resultou na morte de uma pessoa e outras oito feridas no Km 155 da BR-406 à altura do distrito de Massaranduba, em Ceará Mirim.



Segundo informações do plantão da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos envolvidos no acidente foram o Corsa placas KGE-8280 e o Palio placas MYP-8828. "Cinco pessoas vinham no Palio e outras quatro no Corsa", informou o plantonista.



De acordo com a PRF, a vítima fatal deste acidente foi Francisco de Assis Fonseca, que estava no Corsa. As outras três pessoas que estavam no veículo com ele são: Rosani Trindade de Oliveira, Maria José do Nascimento e Amarildo Pessoa do Nascimento.



No Palio, estavam Roseane Maria da Conceição Silva, Elisabeth Medeiros da Silva, José Alves Medeiros, Eunice Medeiros da Silva Santos e Cleonice Medeiros da Silva. Todos os feridos foram socorridos por equipes do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e encaminhados aos hospitais Santa Catarina e Walfredo Gurgel.



Ainda segundo o plantonista da PRF, a hipótese provável para o acidente é que o Palio teria invadido a pista contrária provocando o acidente. "Ainda é cedo para mais detalhes, mas vamos aguardar os procedimentos de praxe para que seja definida a causa do acidente", declarou.