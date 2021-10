Vagner Araújo vai à Holanda em busca de investimentos

Vlademir Alexandre “A Holanda, por ser dos países baixos detém o que há de mais moderno em tecnologias oceânicas”, disse.

“A Holanda, por ser dos países baixos detém o que há de mais moderno em tecnologias oceânicas”, disse, citando os diques de contenção que o país construiu para não conter o avanço do oceano.O secretário viaja a convite de um grupo de investidores holandeses e deverá dar palestras para explicar, entre outras coisas, a legislação local sobre a PPP (Parceria Público Privada), regime que orientará a construção do terminal graneleiro.“Em tempos de crise, precisamos envidar todos os esforços possíveis para assegurar os investimentos previstos na nossa Agenda do Crescimento”, afirmou, fazendo lembrar dos tempos em que comandava o Planejamento, de onde saiu há menos de um mês.