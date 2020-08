Musical "Brasileiras na Era do Rádio" fará apresentação no TAM

Divulgação Vozes são de mossoroenses.

A peça está em turnê pelo Estado desde o início do ano e já fez apresentações nas cidades de Mossoró, Macau, Caicó e Santa Cruz.

Em palco, Dayane Nunes, Katharina Gurgel, Alzinete de Oliveira e Kekelly Lira apresentam quase 20 números, acompanhadas por um time de sete excelentes músicos sob a produção de Toinha Lopes.

Foto: Ricardo Lopes

O espetáculo retrata a época de ouro do rádio no Brasil entre as décadas 20 e 50, com destaque para canções interpretadas por grandes nomes como Dolores Duran, Maísa, Elisete Cardoso e Elis Regina.

"A música mais antiga é "ô abre alas", que está em um pout-purri. Ela tem mais de cem anos e é de domínio público. Mas a força do espetáculo se sustenta entre os anos 20 e final de dos anos 50", disse a cantora e diretora Ktharina Gurgel, que considerou a escolha do repertório a fase mais difícil da produção.

"Escolhemos inicialmente 150 músicas e tivemos uma dificuldade absurda para selecionar as 19 finais. O critério utilizado foi a afinadade das cantoras com as músicas e os tons. Passamos cinco ou seis meses pesquisando", disse Khatarina.

Quem for assistir ao musical, verá cenário, cabelos, maquiagens e roupas próprias da época que relembram a era do rádio.

Quem patrocina a turnê do "Brasileiras na Era do Rádio" é a Petrobras por meio da lei Câmara Cascudo.Teatro Alberto MaranhãoSábado (7), a partir das 21hOs ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).