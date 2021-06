Usuários de planos de saúde poderão mudar de empresas Portabilidade começa a vigorar a partir da próxima semana em todo o Brasil.

Mudança é a palavra-chave para entender como funciona a portabilidade na telefonia móvel e agora, nos planos de saúde. Mas, mudar de plano de saúde não é tão fácil quanto parece. Para explicar os detalhes, a advogada Rossana Fonseca descreve os critérios em que se baseiam a portabilidade dos planos de saúde.



A partir da próxima semana a lei da portabilidade começa a vigorar para planos de saúde, mas obedece a alguns critérios: o plano tem que ser compatível em preço e segmentação geográfica, no caso de planos com atendimento regional e nacional. "A lei 9.656 que regulamenta a portabilidade tratou de tomar alguns cuidados para exercer o direito à portabilidade, onde o cliente tem que escolher um plano compatível com o que já tem", destaca Rossana.



A segmentação assistencial também, com atendimento ambulatorial, particular, com parto, sem parto também são critérios da portabilidade. "Os usuários só tem direito a mudança de plano de saúde respeitando a tabela de compatibilidade do plano antigo em relação ao novo", lembra.



O cumprimento das carências do primeiro plano tem que obedecer ao calendário da empresa, que geralmente é de dois anos para cobertura de doença pré-existente.

A portabilidade vai beneficiar mais de 110 mil usuários de planos de saúde em todo o Brasil e vai gerar uma maior concorrência entre os planos, estabelecendo uma média de preços. Além disso, as empresas serão obrigadas a trabalhar com uma melhor qualidade na prestação de serviços.



Se descumpridas as normas que garantem a portabilidade, o usuário do plano de saúde pode entrar na justiça, podendo ser a empresa multada de R$ 30 mil a R$ 50 mil reais.



Critérios

A portabilidade vale para:



Planos de saúde individual ou familiar, (não vale para planos empresas);



O usuário tem que estar em dia com as mensalidades;



Comprovar que é cliente da empresa há pelo menos dois anos no plano de origem (cobertura parcial temporária);



A mobilidade só pode ser pedida no mês de aniversário do plano (tem que cumprir o contrato com a antiga);



A portabilidade não vale para empresas com comercialização suspensa.