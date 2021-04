Fecomercio promove exposição de Dorian Gray

Reprodução/Vlademir Alexandre Pinturas estão expostas no Natal Shopping.

A mostra, organizada pelo Sesc-RN e inaugurada no dia 27 de março, no piso inferior do Natal Shopping, pode ser vista até 17 de abril, das 10h às 22h. Parte das obras é do acervo particular do artista e parte é de propriedade do Sesc-RN.Nascido em Natal no dia 16 de fevereiro de 1930, Dorian Gray realizou sua primeira exposição na década de 50, quando organizou o I Salão de Arte Moderna de Natal, junto com os pintores Newton Navarro e Ivon Rodrigues.Desde então, já produziu mais de 10 mil obras em pintura a óleo, gravuras, bicos de pena, desenho, painéis, tapeçarias e escultura. Seu talento artístico é reconhecido internacionalmente.Até 17 de abril, das 10h às 22h, no piso inferior do Natal ShoppingEntrada gratuita