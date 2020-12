ABC/UnP/Art&C contrata ala que atuava na Romênia Ala-esquerdo Igor, de 27 anos, e que estava atuando no Odoheio Secuiesc, chegou ao clube por indicação do potiguar Joan.

O departamento de futsal do ABC/UnP/Art&C fechou com mais uma contratação para a temporada 2009. Trata-se do ala-esquerdo Igor, de 27 anos, e que estava atuando no Odoheio Secuiesc, da Romênia. O jogador chegou ao clube por indicação do potiguar Joan, que joga na Europa. Igor se junta ao grupo que disputará o Circuito Nordeste, a Taça RN e o Campeonato Estadual.



Igor já estava treinando há uma semana com o plantel alvinegro e depois de supervisionado pelo preparador físico Marcos Severino e o técnco Daniel Júnior acabou contratado. ´´É um jogador de qualidade, com bom passe, veloz e que finaliza muito bem``, comentou Marquinhos. O ala-esquerdo sagrou-se campeão romeno neste ano e atuou por dois anos no Odoheio Secuiesc. Antes de ir para a Europa, Igor jogava pelo São Lourenço-SC. O ala também teve uma rápida passagem pela Malwee de Jaraguá do Sul.



O técnico Daniel Júnior realizará na próxima sexta-feira o primeiro coletivo desde a sua chegada ao ABC/UnP/Art&C. O treino pela manhã no ginásio do Sagrada Família também será o apronto da equipe para o jogo de estréia pelo Circuito do Nordeste, na próxima segunda-feira.