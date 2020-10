Salatiel acredita que debate do PSB não trará questões políticas

Vlademir Alexandre Ex-vereador Salatiel de Souza prevê reunião tranquila.

Apesar de ressaltar que os membros da legenda terão direito a voz no encontro, Salatiel argumenta que a presença do secretário Educação, Ruy Pereira, no debate demonstra que a intenção da governadora é discutir com os filiados e expor o que já foi feito sobre o tema durante a sua administração.“O secretário vai levar o relatório do que foi feito, as metas da secretária, o problema da greve, são vários aspectos que fazem com que eu acredite que a discussão não sairá do tema proposto”, diz Salatiel.Quanto à presença do ex-prefeito Carlos Eduardo, confirmada no início da tarde, o ex-vereador diz que não haverá um clima tenso junto aos demais vereadores do PSB, que bateram de frente com o então prefeito em 2008 e cobram a saída do ex-prefeito do comando da legenda. Para Salatiel, a discussão sobre substituição da Presidência não tem mais motivos para ocorrer, já que a direção nacional do PSB determinou que todos os diretórios municipais tenham os mandatos dos presidente até 2010.“Não está na pauta a discussão sobre substituição da Presidência e ninguém vai para uma briga, e sim para uma reunião. Não acredito que alguém vá querer desvirtuar o foco do debate”, disse o ex-vereador.