Libertadores: Palmeiras vence Sport em plena Ilha do Retiro O alviverde paulista bateu o "Leão da Ilha" por 2 a zero; na classificação, o Sport continua à frente do Palmeiras.

Em mais uma série de partidas pela Libertadores da América, nesta quarta (08.04) o Palmeiras foi a Recife (PE) e venceu o Sport em plena Ilha do Retiro - 2 a zero, gols de Keirrison e de Diego Souza - em jogo válido pelo Grupo 1 da competição.



Na classificação, porém, a vantagem é do "Leão da Ilha" - o Sport é o segundo com 6 pontos, e o Palmeiras é o terceiro com 3 pontos. O líder do grupo é o Colo Colo (Chile), com 6 pontos e à frente do Sport pelos critétrios de desempate - falando nos chilenos, nesta quinta (09.04) eles enfrentam a LDU (Equador, quarto com 4 pontos) na casa do adversário.



Ainda teve o Cruzeiro em campo - pelo Grupo 5, os mineiros perderam para o Estudiantes (Argentina) na casa do adversário de goleada, 4 a zero (2 gols de Sanchez, um de Verón e um de Fernandez) mas continuam liderando a classificação com 10 pontos (o Estudiantes é o segundo, um ponto atrás).



E os demais times brasileiros na competição? Na terça (07.04) o Grêmio recebeu em casa o Aurora (Bolívia) e venceu por 3 a zero (gol de Rafael Marques, Maxi López e Réver, em jogo válido prlo Grupo 7 - o time gaúcho é o líder do grupo, com 10 pontos em 4 jogos.



Só resta o São Paulo - que vai jogar nesta quinta recebendo o Defensor Sporting (Bolívia) pela quarta rodada do Grupo 4. O jogo vale a liderança do grupo, pois o São Paulo é olíder com 7 pontos, enquanto o Defensor esté em segndo com 4 pontos.