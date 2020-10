ABC/UnP/Art&C vai ter que mandar seus jogos em outro lugar O Ginásio do Gramoré, três meses depois de inaugurado, ainda não recebeu o "Habite-se"; opções imediatas são o Sagrada Família e o Machadinho.

A equipe de futsal do ABC/ UnP/ Art&C vai ter que mandar seus jogos em outro lugar. É que o Ginásio Nélio Dias - o popular Ginásio do Gramoré, na Zona Norte de Natal - , passados três meses de sua inauguração, ainda não recebeu a certidão (ou o alvará, a critério) de "Habite-se" da prefeitura local.



O Habite-se é uma espécie de autorização de início de uso efetivo de uma construção, comprovando que a obra foi construída segundo as exigências locais, e de quebra atesta sua conclusão. Detalhe: o Ginásio do Gramoré foi inaugurado em dezembro de 2008, e de lá até o presente (11.03.2009) já se passaram cerca de três meses.



Para onde ir?



Com isto, os dirigentes do ABC/ UnP/ Art&C buscam alternativas para viabilizar eventos como o 3º Circuito Nordeste - que acontecerá de 23 a 28 próximos, e que vai contar com equipes da Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas - , a Taça RN e o próprio Campeonato Norte-Rio-Grandense de Futsal.



Uma opção imediata é o ginásio do Sagrada Família - justamente o local de treinos da equipe alvinegra. Outro local é o ginásio Humberto Nesi "Machadinho" - que, apesar da capacidade (em média 10 mil pessoas, podendo chegar a 12 mil), amarga problemas antigos, como as goteiras no teto, que já chegaram a paralisar em outros tempos várias partidas de futsal realizadas sob tempo chuvoso.