Sinte mantém greve, mesmo com suspensão recomendada pela Justiça Os professores deverão avaliar nesta terça-feira (24) decisão que determina o fim da paralisação.

O Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinte) permanece em greve pelo menos até esta terça-feira (24), quando avaliará em assembleia, às 8h, na Escola Estadual Winston Churchill, a decisão da Justiça que determina o fim da paralisação dos professores da rede municipal de ensino.



“A greve vai continuar. Não recebemos ainda nenhum comunicado oficial. O que vamos fazer será decidido em assembleia”, declarou a coordenadora do Sinte, Fátima Cardoso.



Na manhã desta segunda-feira (23), o juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública, Cícero Martins, deferiu o pedido de liminar que determina o fim do movimento grevista dos professores da rede pública de ensino e o retorno imediato dos educadores às salas de aula.



O descumprimento da medida judicial gera uma multa de R$ 5 mil por dia. A decisão veio em decorrência da Ação Civil Pública impetrada pela Prefeitura do Natal na semana passada, solicitando a ilegalidade da greve, deflagrada no último dia 2 de março.