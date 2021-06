Movimento nos aeroportos na Semana Santa deve ser 5% maior Segundo Infraero, principais aeroportos brasileiros registram movimentação normal na manhã desta quinta-feira.

De acordo com boletim divulgado às 9h pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), os principais aeroportos brasileiros registram movimentação normal na manhã desta quinta-feira (9).



Dos 542 vôos programados, 35 (6,5%) sofreram atraso e 15 (2,8%) foram cancelados. A média de atrasos registrada em 2008 foi de 15%, e a de cancelamentos, de 10%.



A expectativa da Infraero para o feriado da Semana Santa é que o movimento de passageiros aumente em 5%. Com isso a empresa reforçará em 20% seu efetivo nos principais terminais.



O único fechado é o de Imperatriz (MA), devido ao mau tempo. Com pouca visibilidade, o aeroporto de Goiânia está funcionando por instrumentos, em alguns momentos. Mas, segundo a Infraero, a tendência é que, no decorrer do dia, a situação se normalize.