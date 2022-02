Caso Maria Luíza: polícia prende dupla suspeita de envolvimento

Reprodução Estudante foi morta no dia 21 de abril.

As prisões, feitas pela equipe da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), foram cumpridas através de mandado expedido pelo juiz plantonista do sábado (9). Como o processo corre em segredo de Justiça na 3ª vara Criminal de Natal, os nomes dos presos não foram repassados à imprensa.“Realmente prendemos dois homens no sábado, na Cidade da Esperança. Pretendo ouvi-los ainda esta semana, mas não vou informar quando nem onde para evitar tumultos na delegacia”, falou a delegada Adriana Shirley de Freitas Caldas, tiyular da DCA. Os mandados são de prisão temporária.Maria Luiza Fernandes saiu de casa no dia 21, por volta das 19h, e ir até uma lan house, no Bom Pastor, para encontrar o namorado. No caminho, ela foi pega e assassinada. O corpo dela foi encontrado seis dias depois em um lixão do Jardim América, zona Oeste de Natal. Havia marcas de violência sexual contra a estudante.