Após arrombamento, quatro são detidos em Pitangui

Cedidas Marcilio, Maria Fátima e Djanilson foram presos nesta sexta-feira (22).

De acordo com a PM, o bando estaria recebendo informações de pessoas que moram na área para invadir e furtar as casas. Nesta sexta-feira (22), no entanto, eles tiveram azar e foram descobertos.Os policiais receberam uma ligação anônima informando do assalto e conseguiram chegar rapidamente ao local do crime. Com isso, o trio foi preso e a adolescente apreendida.Eles não portavam armas de fogo, mas estavam com facões. Após o flagrante, todos foram conduzidos à Delegacia de Plantão da zona Norte, onde serão autuados por furto qualificado.Um detalhe curioso é que os dois homens envolvidos no assalto estavam em liberdade condicional após cumprirem pena também por furto qualificado. Eles tinham sido presos juntos após cometerem outro assalto. A polícia investiga agora a participação do bando em outros crimes naquela região.