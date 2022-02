Gripe suína: mundo registra quase mil novos casos; Austrália tem primeira ocorrência a doença já infectou 3.440 pessoas em 29 países, com 48 mortes. De acordo com o relatório anterior, de sexta-feira, havia 2.500 casos, em 25 países.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) confirmou neste sábado quase mil novos casos de gripe suína no mundo. Agora, a doença já infectou 3.440 pessoas em 29 países, com 48 mortes. De acordo com o relatório anterior, de sexta-feira, havia 2.500 casos, em 25 países.



Uma mulher australiana testou positivo para o vírus H1N1, no primeiro caso confirmado de gripe suína no país. A mulher, do estado de Nova Gales do Sul ficou doente enquanto viajava para o exterior, mas já se recuperou. Também pela primeira vez desde o início do surto no mês passado, o Japão anunciou na sexta-feira a confirmação de casos no país oriental: três .



Na sexta-feira, os Estados Unidos superaram o México no número de casos confirmados da gripe suína, informou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Os EUA contabilizam agora 1.639 casos confirmados da doença em 43 estados, enquanto no México o número de doentes chega a 1.364.



Segundo o CDC, os casos confirmados nos EUA subiram 83% desde a quinta-feira, quando havia 896 doentes, em 41 estados. Desta maneira, os EUA se transformaram no país com mais casos de contagiados pela gripe suína no mundo.



De acordo com autoridades do México, o país já contabiliza 45 óbitos em decorrência da gripe suína. Nos EUA, duas pessoas morreram.



Na sexta-feira, uma mulher da província canadense de Alberta morreu vítima do vírus, informaram autoridades de Saúde locais. Este é o primeiro caso de morte pela gripe no Canadá.



De acordo com a Secretaria de Saúde do país da América do Norte, a vítima tinha cerca de 30 anos e não havia viajado para o México.