Governadores do NE discutem em Natal ações emergenciais para conter enchentes

Os governadores do Nordeste estarão reunidos hoje (8) em Natal para discutir ações emergenciais destinadas a socorrer os estados da região atingidos pelas chuvas. As cheias e enchentes, que já provocaram mortes e deixaram milhares de desabrigados, atingem principalmente o Piauí, o Maranhão e o Ceará.



O ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, que durante a semana sobrevoou as áreas mais afetadas pelas chuvas, vai detalhar ações de curto prazo e debater soluções definitivas para os problemas gerados pelas enchentes. A reunião faz parte da programação do 10° Fórum dos Governadores do Nordeste.



Além das chuvas, os governadores devem tratar de desenvolvimento regional com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, e com o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, que apresentará aos governadores o Projeto Nordeste, com iniciativas de desenvolvimento social, econômico e educacional para a região.



Mangabeira também anuncia a instalação do escritório regional do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).



O ministro da Educação, Fernando Haddad, que participa do encontro, deverá detalhar a antecipação de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).



Participam da reunião a governadora do Rio Grande do Norte, Wilma de Faria, e os governadores de Alagoas, Teotônio Vilela, do Ceará, Cid Gomes, da Paraíba, José Maranhão, do Piauí, Wellington Dias, da Bahia, Jaques Wagner, e de Pernambuco, Eduardo Campos. Maranhão e Sergipe serão representados pelos vice-governadores João Alberto de Souza e Belivaldo Chagas, respectivamente.