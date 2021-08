Foragido é recapturado no Centro da Cidade Flanelinha Cleiton Silva foi reconhecido por um policial e encaminhado ao 1º DP.

Policiais da Companhia de Rádio Patrulha prenderam no início da tarde desta segunda-feira (20), o flanelinha Cleiton Silva do Nascimento. Ele foi reconhecido por um dos policiais e encaminhado ao 1º Distrito Policial.



Lá, a polícia consultou a Polinter e constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra Cleiton Silva. Com isso, o flanelinha ficou detido na unidade e deverá ser encaminhado à Delegacia de Capturas (Decap).