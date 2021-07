Jogador do América é preso por perturbar ordem, agressão e desacato Atacante Ciel foi preso em Ponta Negra após iniciar confusão com uma prostituta que convidou para beber em um quiosque.

O jogador Ciel, atacante contratado recentemente pelo América, foi preso por volta das 22h desta segunda-feira (13), em um quiosque na praia de Ponta Negra.



O atleta foi detido por perturbação do sossego, ameaças a policiais e a uma prostituta e desacato à autoridade. Ele foi levado e detido pelo delegado Adson Kepler, da plantão da zona Sul.



Ciel foi visto bebendo em um quiosque da praia de Ponta Negra. O jogador teria abordado uma prostituta que passava no local. Os dois sentaram-se à mesa, mas, de repente, uma discussão se instalou.



Dos impropérios, os dois passaram às agressões. Ciel agrediu a moça, que devolveu o sopapo. O furdunço se instalou e juntou gente, até que a polícia foi chamada ao local.



Ao chegar à delegacia de plantão, inquirido pelo delegado Adson Kepler, o jogador gritava muito, demonstrando um alto grau de embriaguez.



O delegado checou seus dados, confirmou sua informação, mas o deteve por desacato à autoridade, pertubação do sossego e da ordem, além de ameaça aos policiais e à prostituta.



O jogador Ciel vai passar a noite na delegacia para pelo menos curar a bebedeira.



Ainda nesta terça-feira o jogador deve se reunir com a diretoria do clube e definir sua rescisão de contrato.



Fontes ligadas à direção do América garantem que ele não tem a mínima chance de permanecer em Natal.