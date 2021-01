Sesap e MS retomam Mesa de Negociação Permanente do SUS

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) retoma nesta segunda-feira (23), as atividades da Mesa Estadual de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde (SUS).A primeira reunião ordinária contará com a presença do Ministério da Saúde e da Secretaria Executiva da Mesa Nacional de Negociação Permanente.A reunião está marcada para as 15h no gabinete do secretário Estadual da Saúde, George Antunes.Segundo o coordenador da Mesa Estadual e também coordenador de Recursos Humanos da Sesap, Jorge Luiz de Castro, a Mesa Estadual de Negociação é o espaço legítimo, democrático e propício para que gestores e trabalhadores da saúde pactuem soluções para conflitos inerentes às relações do trabalho.O coordenador revela que o propósito de retomada das atividades da Mesa já estava na agenda da Sesap há algum tempo, mas alguns fatores externos acabaram por priorizar outras ações."Com esta retomada ganham gestores, trabalhadores, o SUS e, acima de tudo, ganha a população. Que é o mais importante", avalia.

Fonte: Assecom