Professores do estado decidem pela continuidade da greve

Fotos: Ana Paula Oliveira

Segundo a coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinte), Fátima Cardoso, na proposta apresentada pela governadora Wilma de Faria faltou atendimento aos aposentados e a incorporação de gratificação aos funcionários de escola.“Não vamos nos render à pressão. Pelo anúncio de corte no ponto e pelas propostas apresentadas pelo Estado, nós não retornaremos às salas de aula”, disse a sindicalista.Ela acrescenta que a expectativa da categoria é que o Governo do Estado avance nas propostas, sobretudo em relação aos aposentados e aos funcionários de escolas.Uma nova assembleia está marcada para a próxima segunda-feira (6), às 14h, na Escola Estadual Winston Churchill.