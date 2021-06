Dupla tenta matar jovem na Cidade da Esperança Bruno Cabral foi alvejado por dois disparos nas costas. No entanto, ele sobreviveu e foi socorrido por uma equipe do SAMU.

Dois homens não identificados em uma motocicleta tentaram matar Bruno Cabral da Silva, de 20 anos, na Cidade da Esperança. A tentativa de homicídio aconteceu na noite desta quarta-feira (8), por volta das 22h.



De acordo com informações do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), Bruno foi alvejado por dois disparos nas costas. No entanto, ele sobreviveu e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



Como estavam de capacete, os dois homens que efetuaram os disparos não foram identificados. Segundo informações de populares, eles estavam em uma moto preta. O crime ocorreu na rua Caxias do Sul.