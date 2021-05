Exame de Ordem deverá passar por alteração a partir de 2010 Projeto deverá ser discutido na próxima semana pelo Conselho da OAB Nacional e prevê a inclusão de novas disciplinas na primeira fase das provas.

“Tivemos um desempenho que deixou muito a desejar. Houve uma queda mais acentuada agora, neste último Exame de Ordem”. A declaração é do conselheiro federal da OAB/RN, advogado Adilson Gurgel de Castro ao comentar sobre o baixo índice de aprovação no último Exame de Ordem, no qual 29,7% dos candidatos foram aprovados.



Provavelmente, na próxima segunda-feira (06) seja colocado em pauta na reunião do Conselho da OAB Nacional o processo, do qual Adilson Gurgel é o relator, que prevê modificações que poderão tornar ainda mais complexas as provas do Exame de Ordem.



“Caso o conselho da OAB aprove o projeto, a partir do próximo ano deverão ser incluídas na prova da primeira fase, disciplinas como filosofia, sociologia, economia, teoria geral do estado e ciência política”, disse.



Ele explica que a inclusão dessas disciplinas poderá ocorrer por se tratarem de matérias essenciais para a prática do direito e que representam a base do conhecimento para o exercício da advocacia.



A idéia é fazer uma reformulação no modelo que vem sendo utilizado na primeira prova e exigir mais raciocínio do aluno – através de questões mais interpretativas -, diferente do que existe hoje, que exige mais memória e pouco raciocínio jurídico.



Para a prova da segunda fase, na qual os candidatos se submetem às questões subjetivas e à elaboração de uma peça jurídica, não há previsão de mudança.



Apesar de reconhecer que o nível de aprovação vem baixando nos últimos anos, principalmente após a unificação do concurso em todos os estados do Brasil, exceto São Paulo e Minas Gerais, Adilson ratifica a posição da Ordem dos Advogados de que o objetivo da entidade não é “apertar” e sim fazer uma prova possível de aprovação.



“As instituições precisam se dedicar mais ao ensino e os alunos têm que estudar. Aqueles que estudam regularmente, sem deixar para a última hora conseguem a aprovação”, completa.