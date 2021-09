Mega-Sena acumula e sorteia R$ 30 milhões no sábado Os números sorteados nesta quarta em São Paulo (SP) foram: 04 - 10 - 14 - 25 - 28 - 56.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso de número 1.067 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira (22), e o prêmio acumulou em R$ 25.237.954,47.



No próximo sábado (25), a Mega-Sena pode pagar R$ 30 milhões ao apostador que acertar as dezenas do concurso de número 1.068, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal.



Na quina, 172 apostas ficaram com o prêmio de R$ 11.762,29 cada. Outros 10.795 bilhetes acertaram os números da quadra e levam o prêmio de R$ 267,73.



Quem quiser tentar a sorte tem até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para fazer suas apostas. A aposta mínima --de seis números-- custa R$ 1,75.