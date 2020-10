PRF prende mulher com 20 kg de maconha em ônibus

PRF

Coelho, de 33 anos, natural de Nova Iguaçú-RJ, passageira do ônibus de placas GSV-4837, do estado de Minas Gerais, da empresa São Geraldo, que fazia a linha São Paulo-Natal.A operação foi realizada no posto da PRF de Mata Redonda, no km 107 da BR 101, com a ajuda do cão labrador Argus, que é treinado para faro de drogas encontrou no bagageiro do ônibus uma mala com 20 kg e 290 g de maconha.Ao verificar a mala indicando ser pertencente à passageira da poltrona nº 19, que ao ser verificada pertencia a Ana Paula. Ao ser questionada sobre ser se seu bilhete era mesmo aquele a mesma se mostrou muito nervosa, e contraditória aos questionamentos dosPoliciais.Feita a verificação no sistema Infoseg, foi constatado que a suspeita já tinha várias condenações e flagrantes por tráfico de drogas e assaltos. Após a constatação dos dados e de todas as evidências, o material e a suspeita foram levados ao plantão da Polícia Federal, em João Pessoa.De acordo com informações da PF o destino final da droga seria a cidade de Parelhas na região do Seridó do estado do Rio Grande do Norte.