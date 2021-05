Analistas já preveem retração da economia para este ano Estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e serviços produzidos no país, ficou negativa em 0,19%.

Na semana anterior, a previsão era de estabilidade (0%) no crescimento econômico. As estimativas dos analistas fazem parte do boletim Focus, publicação semanal elaborada pelo BC.



Para 2010, foi mantida a projeção de crescimento do PIB de 3,5%. Os analistas também esperam por retração na atividade industrial de 3,06% neste ano (a previsão anterior era de 2,74%) e crescimento de 4% no próximo ano, a mesma projeção há sete semanas.



Os analistas alteraram a estimativa para o déficit em conta corrente (todas as operações do Brasil com o exterior) de US$ 23,6 bilhões para US$ 22,6 bilhões. Para 2010, a estimativa passou de US$ 24,4 bilhões para US$ 24 bilhões.



Para o superávit comercial, a projeção é de US$ 14,5 bilhões, contra a previsão anterior de US$ 14 bilhões. A expectativa para 2010 também aumentou, passando de US$ 12,95 bilhões para US$ 13,70 bilhões.



A projeção para o dólar ao final do ano permanece em R$ 2,30. Ao final de 2010, a estimativa é de R$ 2,29 (a projeção anterior era de R$ 2,30).



A estimativa para o investimento estrangeiro direto (caracterizado pelo interesse duradouro do investidor na economia) permanece em US$ 22 bilhões neste ano e em US$ 25 bilhões em 2010.



Para a taxa básica de juros, a Selic, a expectativa é que feche o ano em 9,25%, a mesma estimativa anterior. Ao final de 2010, no entanto, a projeção para os juros básicos caiu de 9,5% para 9,38%.