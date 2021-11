Petrobras produz 1º óleo de Tupi

Agência Petrobras

Pela manhã, em dois helicópteros, os executivos visitaram o navio-plataforma FPSO BW Cidade de São Vicente, onde foi retirada amostra do petróleo da região do pré-sal. À tarde, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, a amostra de óleo foi entregue solenemente ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.As duas solenidades, na plataforma e na Marina da Glória, marcaram o início do desenvolvimento da maior jazida de petróleo já descoberta pela Petrobras no Brasil, se confirmadas as expectativas. Tupi tem volume de óleo equivalente (petróleo e gás) recuperável estimado entre 5 e 8 bilhões de barris.Como se faz tradicionalmente na condução da tocha Olímpica, a miniatura de um barril de petróleo do Pré-sal da Bacia de Campos foi conduzido por ex-funcionários da Petrobras, líderes de entidades civis, representantes da música, do futebol e do cinema brasileiro para chegar até às mãos do presidente da Companhia José Sergio Gabrielli de Azevedo, que o entregou ao presidente Lula.O presidente aproveitou para defender a importância do Estado na vida econômica dos países, além de cobrar de membros de sua equipe o final dos trabalhos sobre o novo marco regulatório no setor de petróleo. E declarou: “A partir de hoje, começamos a contar uma nova história de nosso país”.