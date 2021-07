Mais dois açudes sangram em Santana do Matos Reservatório Rio da Pedra, que armazena 12 milhões de metros cúbicos e o Alecrim, com sete milhões de metros cúbicos, começaram a sangrar.

Dois reservatórios monitorados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) ultrapassaram a capacidade: o Rio da Pedra, que armazena 12 milhões de metros cúbicos e o Alecrim, com sete milhões de metros cúbicos. Os açudes, integrantes da bacia Piranhas Açu, são do município de Santana do Matos.



“No total, os reservatórios do Rio Grande do Norte estão com 89% da capacidade. Em todo o Estado, a Semarh monitora 46 açudes, com capacidade acima de cinco milhões de metros cúbicos. A expectativa é de que as próximas precipitações no Estado provoquem a sangria de grandes reservatórios. A Barragem de Santa Cruz do Apodi, por exemplo, está com 91% de sua capacidade”, explica o vice-governador e secretário estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Iberê Ferreira de Souza.



Sangria

Os treze reservatórios que já chegaram a capacidade máxima foram Encanto, no município de Encanto; Passagem, em Rodolfo Fernandes; Beldroega, em Paraú; Novo Angicos, em Angicos; Riacho da Cruz, em Riacho da Cruz; Pataxó, localizado em Ipanguaçu; Mendubim, em Assu; Marechal Dutra (Gargalheiras), em Acari; Cruzeta, em Cruzeta; Dourado, em Currais Novos; Rio da Pedra e Alecrim, em Santana do Matos.



*Com informações da Semarh.