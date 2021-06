Cai número de feridos e de mortes nas BRs no feriadão

Fred Carvalho O principal objetivo da operação era reduzir o número de acidentes de trânsito e combater a criminalidade.

O principal objetivo da operação era reduzir o número de acidentes de trânsito e combater a criminalidade, oferecendo assim, maior segurança a toda população.Em nota, a PRF diz que “o objetivo foi atingido, uma vez que houve uma redução significativa no número de feridos e de mortes. Embora tenha ocorrido um pequeno acréscimo no número de acidentes, destacamos que a grande maioria dos acidentes foi sem vítimas, cerca de 73%”.A presença da PRF nas rodovias, associada ao rigor da lei seca foi determinante para o resultado alcançado. Nos quatro dias de operação, foram realizados 787 testes de bafômetro, resultando em 36 autuações, com 26 prisões.