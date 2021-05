Concurso A Beleza da Vida: Diversidade e Inclusão é prorrogado

As inscrições para o concurso de fotografia “A Beleza da Vida: Diversidade e Inclusão” foram prorrogadas até o dia 5 de junho.O processo seletivo é realizado pela Pró-Reitoria de Extensão, por meio do projeto GamaDown do Departamento de Biologia Celular e Genética da UFRN, Associação Síndrome de Down do RN e Associação Potiguar de Fotografia (Aphoto).Podem participar fotógrafos amadores e profissionais de todo o Brasil e os interessados devem obter regulamento e ficha de inscrição no site www.cb.ufrn.br Cada fotógrafo pode inscrever até três fotografias, medindo 20 x 30 cm, em papel fotográfico fosco.Os dez primeiros colocados serão premiados e as fotos selecionadas irão compor uma mostra itinerante. O primeiro lugar receberá um laptop, segundo e terceiro colocados, receberão câmera digital Sony, enquanto o quarto lugar levará para casa um MP4Do 5º ao 9º lugar, os classificados receberão um bônus de R$ 50,00 para aquisição de livros na Cooperativa Cultural da UFRN. O décimo colocado será premiado com um pen drive de 1 GB.