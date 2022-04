Larissa Costa muda rotina após Miss Brasil

Fotos: Divulgação

Larissa Costa começou a carreira de modelo aos 13 anos, desfilando para concursos no Rio Grande do Norte - em Natal e Mossoró -, sempre no topo da lista. O produtor George Azevedo enumera as vitórias da Miss. "Larissa ganhou o concurso Elite Model Look, em 2001, o Riachuelo Mega Model, em 2002, e já recusou propostas tentadoras para seguir carreira em São Paulo, aos 16 anos, e em Milão, mas negou por acreditar que não era o momento", conta.Perguntado sobre quais os critérios técnicos que ajudaram Larissa vencer o concurso, George aponta um só: beleza. Ele lembra que a modelo não era a favorita entre as concorrentes, mas que suas respostas e sua postura no desfile foram decisivos.A mãe da mulher mais bonita do Brasil afirma que Larissa sempre aliou o trabalho de modelo com sua vida acadêmica. "Na época dos convites ela estava fazendo faculdade e não quis abdicar dos seus planos, mas quando chegou a hora certa ela soube se preparar e venceu", comemora Kátia Santos.A concentração para o concurso foi grande. Larissa Costa cuidava do corpo com acompanhamento nutricional, academia de ginástica, cuidados estéticos, fez cursos de línguas e até curso de como falar em público. "A maratona de Larissa para o Miss Brasil nos últimos dias foi intensa", lembra a mãe.O produtor também comemora a vitória, mas lembra que os caminhos não foram fáceis. "A preparação física de Larissa para o concurso de Miss RN foi conseguida em forma de permuta e descontos nas academias e cursos. Para o Miss Brasil, recebemos o apoio do Governo do Estado na inscrição e passagens", explica.Os detalhes do corpo da modelo foram aplaudidos por todo o Brasil. Larissa Costa tem 1,75m de altura, 90cm de busto, 63cm de cintura e 93cm de quadril. "Ela sempre foi uma mulher bonita, que todo mundo acreditava que pudesse fazer sucesso com a beleza e simpatia", conta George Azevedo. A modelo tem uma intervenção cirúrgica de silicone no busto e um procedimento de desvio de septo no nariz.Nascida em 9 de março de 1984, a Miss Brasil teve uma infância normal e era uma menina encantadora, amada e adorada pelos familiares. "Ela tinha uma forte ligação com o avô, mas sempre foi uma menina muito carinhosa com todos os familiares", diz sorrindo a avó paterna, Teresinha de Jesus.Larissa é a primeira das quatro netas da família e sempre foi elogiada por sua beleza. "Eu achava que ela seria eleita pela beleza, mas no dia do concurso achei que ela venceu pela firmeza e emoção que fez todo mundo sentir", diz emocionada a avó.O dono do coração da musa do Brasil, Heitor Dias, conta que Larissa estava determinada a ser Miss Brasil. "Ela estava muito determinada a ganhar o concurso. No dia ela estava segura porque estava preparada e muito tranquila", confirma Heitor.Heitor contou detalhes dos bastidores do concurso de Miss e os comentários que atribuíam a vitória à Miss de Minas Gerais ou à Miss do Pará. "Todos falavam sobre a Miss de Minas como a favorita, pela tradição do estado e pela sua preparação nos Estados Unidos. Quando não falavam dela, falavam da Miss do Pará, que teve todo o apoio do estado, inclusive financeiro", conta Heitor.O noivo de Larissa voltou para Natal no início da semana e contou como a vida de Larissa mudou desde a coroação. "A maratona de Larissa começou no dia da coroação com os compromissos de Miss: jantar com a Miss Universo, pedidos de autógrafos, fotos, entrevistas e a preparação para o Miss Universo", enumera Heitor.O relacionamento dos dois continua firme, mesmo com a notícia de que Larissa vai morar no Rio de Janeiro. "Já estou sentindo muita saudade, mas vou visita-la sempre. Vou ficar aqui em Natal esperando o resultado do concurso de Miss Universo para decidir como será no futuro, mas falo com ela todos os dias e estamos muito bem", afirma o noivo da Miss Brasil. O concurso de Miss Universo será no dia 23 de agosto deste ano.Sobre o sucesso de Larissa, Heitor Dias comenta. "Estou muito orgulhoso da minha noiva. Ela me passa muita segurança e vou apoiá-la no que ela precisar como sempre fiz, acompanhando e respeitando o caminho que ela escolher", afirma.A mais bela do Brasil é pedagoga e ocupa hoje o primeiro lugar no ranking das misses do mundo inteiro, favorita ao Miss Universo. Campeã de comentários e no topo das matérias mais lidas na semana, Larissa continua em São Paulo e deve voltar na próxima segunda-feira (18) para Natal, onde será recepcionada por amigos e fãs no aeroporto, seguindo em carro aberto por Natal, onde irá almoçar com a Governadora do Estado, Wilma de Faria.O reinado da Miss inclui contratos de um ano com empresas do segmento da moda, além de uma casa e a companhia de uma "cuidadora" da Miss. "Ela vai morar no Rio com uma chaperona, que é uma espécie de assessora que cuida da Miss", confirma o noivo.Na agenda da Miss para a próxima semana, constam visitas aos municípios de São Gonçalo e Mossoró e compromissos de trabalho, além da preparação das malas. A mãe de Larissa lembra que a agenda pode ser alterada por compromissos no Rio de Janeiro ou em São Paulo. "Estamos com a agenda feita, mas pode ser mudada do dia pra noite", comenta.Entre as homenagens a Larissa no Rio Grande do Norte, está a proposição de um deputado para uma sessão solene na Assembléia Legislativa e jantares com autoridades. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes já convidou a Miss para um trabalho na área de educação durante o reinado do Miss Brasil.