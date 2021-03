Permissionários garantem que não haverá paralisação Em reunião realizada nesta sexta-feira (27), os permissionários se comprometeram em não promover nenhum tipo de manifestação que prejudique o usuário.

Reunidos na manhã desta sexta-feira (27), na Prefeitura de Natal, com o secretário Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU), Kelps Lima e com o chefe do Gabinete Civil, Luciano Barbosa, os permissionários do transporte alternativo de Natal se comprometeram em não realizar mais nenhuma manifestação que possa prejudicar os usuários.



Ainda na reunião ficou definido que na próxima segunda-feira (30), às 9h, na sede da Procuradoria do Município, haverá uma nova reunião.