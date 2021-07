Gilson Moura propõe ampliação da Liga em Caicó A unidade do Seridó foi inaugurada há três anos para atendimento em quatro especialidades na área de oncologia.

O deputado estadual Gilson Moura solicitou, em audiência na Assembleia Legislativa na última terça-feira (14), a ampliação da Unidade de Oncologia do Seridó, localizada em Caicó, e inaugurada há três anos pela Liga Norte-rio-grandense contra o Câncer. A unidade funciona ao lado do Hospital Regional.



Gilson Moura explicou que atendeu um pedido de muitos moradores da região para que fosse estendida a capacidade de atendimento aos pacientes. “Não tenho um número preciso sobre os atendimentos da unidade do Seridó, mas os pedidos acontecem com muita freqüência”, falou.



O superintendente da Liga, Roberto Sales, detalhou que a unidade do interior soma 150 pacientes submetidos a tratamento de quimioterapia. A média de atendimentos na sexta e no sábado chega a 40 pessoas nas especialidades de cabeça, pescoço,mastologia e quimioterapia.



“Os gastos referentes aos atendimentos que nós realizamos durante esses três anos não foram divididos ninguém e precisam ser pactuados. Só a quimioterapia é que tem os valores repassados por Natal. Mas ainda está sendo planejado uma parceria com a prefeitura de Caicó para que a capacidade seja estendida”, explicou o superintendente.



A Unidade Oncologia do Seridó conta com 10 funcionários entre médicos, enfermeiros, que atendem aos municípios de Acari, Carnaúba dos Dantas, Caicó, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, Serra Negra do Norte e Timbaúba dos Batistas.