Uma boa notícia, enfim: Lúcio fica no América para a Série B Diretoria do América e jogador chegaram a um acordo, pondo fim a especulação causada pelo interesse de vários clubes no jogador.

No meio de tantos problemas e incertezas, uma ótima notícia para a torcida do América: o artilheiro Lúcio renovam o acordo e o atacante fica no clube rubro para a disputa da Série B do Brasileiro.





Desta forma, chega ao fim o sonho de outros clubes em contratar o camisa 9 do Dragão. O assédio de outros clubes do Nordeste estava se tornando constante, aumentando o risco do alvirrubro perder seu "matador."



O atacante que chegou ao América no início de 2009 por meio de empréstimo, tendo vínculo com o CSP (Centro Sportivo Paraibano) está no auge de sua carreira e mostrou-se muito feliz em poder continuar em Natal.



Lúcio atualmente é o artilheiro do Campeonato Potiguar, com 13 gols e um dos destaques do Prêmio Friedreinch, que premia o maior artilheiro da temporada a nível nacional.