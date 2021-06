PM lança projeto para premiar policiais que apreenderem armas

Fatima Elena Comandante da PM informou que objetivo é incentivar trabalho da polícia.

De acordo com o Comandante Geral da PM, coronel Marcondes Pinheiro, o objetivo é incentivar ainda mais o trabalho da polícia e, principalmente, beneficiar a sociedade. “Atualmente, as armas representam 80% do desejo de praticar um ato ilícito. Pela lei, andar armado em si já é crime. Com isso, se um indivíduo anda com uma arma na cintura é porque ele pretende fazer alguma coisa”.Marcondes Pinheiro informou que o projeto foi apresentado à Consultoria Jurídica e, em seguida, será encaminhado ao Governo do Estado. “Depois disso, ele será enviado à Assembléia Legislativa para ser votado. Temos expectativas positivas em relação à aprovação desse decreto”, completou.Pelo projeto lançado pela Polícia Militar, o policial que, por exemplo, apreender um revólver calibre 38, terá uma bonificação no valor de R$ 200. “Se o calibre aumentar, a premiação aumenta. Um fuzil vale a quantia de R$ 400. Além disso, o policial receberá 1% do valor da arma por munição apreendida”, explica o Comandante da PM.Coronel Marcondes Pinheiro refutou ainda a possibilidade das pessoas criticarem o projeto pelo fato de apreender armas já ser uma obrigação da polícia. “Sem dúvidas esse já é o trabalho dos nossos policiais, mas, se você oferecer uma bonificação a um médico para ele trabalhar mais do que a sua obrigação, com certeza ele vai aceitar. Então, esse é um projeto que pretende aumentar a auto-estima dos policiais militares e civis, bem como trazer mais tranqüilidade a população”, justifica.

Do dia 1º de janeiro deste ano até este domingo (6), a Polícia Militar retirou das ruas 136 armas de fogo. De acordo com o Comandante do Policiamento da Capital, coronel Araújo Silva, o número representa uma média de 1,5 armas apreendidas por dia.“Com esse projeto, estimamos que essa média chegue a três apreensões por dia. Isso em todas as áreas da capital, como já vem sendo feito”, disse Araújo Silva. Além da capital, o projeto de premiação aos policiais deverá ser implantado em todo o Rio Grande do Norte.