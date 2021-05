Paulistão: Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos estão na semifinal A rodada de hoje definiu de vez semifinalistas e rebaixados, além dos que disputarão a Série D do Brasileiro.

O Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians e o Santos - agora sim - estão classificados à fase semifinal do Campeonato Paulista. A última rodada da primeira fase não só definiu os últimos semifinalistas como também os que disputarão o Título do Interior, os rebaixados e até os que participarão da Série D do Campeonato Brasileiro.



Primeiro, os semifinalistas. O Palmeiras, que garantiu a vaga antecipada, venceu o Botafogo, 2 a 1 (gols de Ortigoza e Diego Souza; Betão descontou para o Botafogo) e terminou a fase com 44 pontos; o São Paulo ficou em segundo ao empatar com o São Caetano, 2 a 2 (gols de André e Renato Silva para o São Paulo; Luan e Marcelo Batatais para o São Caetano). Em terceiro, com 39 pontos, ficou o Corinthians, que empatou com o Mirassol, 2 a 2 (gols de Chicão e Dentinho para o Corinthians; Éder e Rover para o Mirassol).



O Santos ficou com a última vaga "em cima do laço", ao vencer apertado a Ponte Preta, 3 a 2 (gols de Kleber Pereira para o Santos; Dayvid e Gum para a Ponte) e chegar aos 37 pontos. Detalhes: o último gol do Santos foi de pênalti aos 43 minutos do segundo tempo, grantindo a vaga pelos critérios de desempate - não fosse este último gol, a vaga seria da Portuguesa (que venceu o Santo André, 2 a 1 e também reuniu 37 pontos); e o primeiro gol da Ponte foi marcado por Dayvid aos 13 segundos do segundo tempo.



A fase semifinal começa no próximo domingo (12.04), com os jogos de "ida" - Santos x Palmeiras e Corinthians x São Paulo; a "volta" será no dia 19. Os finalistas se enfrentam nos dias 26 de abril e 3 de maio.



Além disso, Santo André, Mirassol, Barueri e Ponte Preta disputarão o Título do Interior; Mirassol, Paulista e Ituano conquistaram vaga à Série D do Campeonato Brasileiro; Guaratinguetá, Marília, Guarani e Noroeste foram rebaixados à Série A2 do Paulista.



Eis os resultados da última rodada:



Mirassol 2 x 2 Corinthians

Palmeiras 2 x 1 Botafogo

São Caetano 2 x 2 São Paulo

Ponte Preta 2 x 3 Santos

Portuguesa 2 x 1 Santo André

Bragantino 1 x 0 Guarani

Barueri 0 x 1 Paulista

Guaratinguetá 0 x 1 Oeste

Noroeste 2 x 5 Mogi Mirim

Ituano 2 x 1 Marília