Enildo Alves: Carlos Eduardo nunca fez nada pelo PSB

Enildo Alves ainda ressaltou que alguém que não colaborou com o partido só podia mesmo ser criticado pelos outros correligionários, e com isso, não se sentir a vontade na legenda. “Ele se diz insatisfeito no PSB, mas é mais do que natural que alguém que não colabore, seja criticado e ache ruim. Tomara que o PDT tenha mais sorte, porque pelo que sei quando ele era do PMDB também não fez nada pelo partido”, ressaltou.Segundo o líder da prefeita Micarla de Sousa (PV) na Câmara, a desculpa que Carlos Eduardo deu a imprensa de estar administrando a cidade, por isso, não ter se dedicado mais ao diretório municipal do Partido, não vale.“Ele tinha tempo para viajar ao Rio de Janeiro e outros estados. Um dos prefeitos que mais viajou. Desde janeiro de 2005, quando assumiu a prefeitura de Natal, com o apoio da Governadora Wilma, ele nunca reuniu a bancada do PSB para conversar ou indicar alguém para a prefeitura, não foi falta de tempo, mas interesse em colaborar”, disse o vereador.Questionado se a posição do pessebista mudaria com a saída de Carlos Eduardo, já que declarou várias vezes que também desejava deixar a legenda, o vereador afirmou que se sente menos pressionado sem a presença do ex-prefeito, mas não muda totalmente sua decisão.“Me incomodava muito ter um presidente que não colaborava em nada no diretório. Com certeza a pressão em deixar a legenda diminui, porém ainda prefiro estar ao lado do deputado federal Rogério Marinho que aguarda a publicação da sua desfiliação do PSB”, disse ele.Enildo lembrou ainda que não participou da reunião no diretório estadual do PSB, na última quinta-feira (12) convocada pela líder da legenda, governadora Wilma de Faria porque não gostaria de encontrar com o ex-prefeito.“Não fui a reunião por causa de Carlos Eduardo. Não fui a reunião por causa dele, agora pelo menos, sei que não encontrarei com ele no diretório”, exclamou.Com a saída de Carlos Eduardo quem assume a presidência do diretório municipal é a vice- presidente da legenda, deputada Márcia Maia, comando que também não agrada o vereador. “Acho que Márcia não é uma pessoa que tenha condições de unir a legenda. Por isso, não concordo que ela com a saída de Carlos Eduardo dispute a reeleição”, disse Enildo que já se colocou como candidato ao cargo.“Sei que quero sair do PSB, mas enquanto não sair vou trabalhar pelo partido que faço parte. Mas minha decisão final também depende de uma reunião com a Governadora. Ela já conversou com os outros pessebistas da Câmara, só falta eu”, informou Enildo.