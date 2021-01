João Faustino considera convite de Serra irrecusável

Vlademir Alexandre João Faustino: se sair, será a terceira baixa da equipe de Micarla de Sousa.

Faustino, que era secretário adjunto do Gabinete Civil de Serra até ser convidado por Micarla de Sousa para integrar a equipe dela, não esconde a euforia. “Estou recebendo um convite do futuro presidente da República. É uma proposta irrecusável. Não respondi na hora porque precisava, antes, conversar com a prefeita”.O secretário e a prefeita devem se reunir hoje (23). Faustino disse que espera ouvir o que a pevista reserva para ele no governo – o ex-deputado ainda aguarda na pasta de Desenvolvimento Comunitário a criação da Secretaria de Articulação e Integração de Natal, que ficou emperrada junto com a Reforma Administrativa.Caso a saída dele fique acertada, será a terceira baixa que a equipe de Micarla de Sousa sofrerá em menos de dez dias. Fernando Rezende (Gabinete Civil) anunciou sua saída para o fim de março, e deverá ser substituído pelo secretário adjunto de Educação, Luciano Barbosa.Já Levi Jales ainda está na Saúde porque Micarla de Sousa ainda não conseguiu quem o substituísse. O discurso oficial é que ele sai porque não conseguiu conciliar o trabalho com o consultório, mas pessoas próximas a prefeita alegam que ela não esconde a insatisfação com o trabalho do médico, que entrou com a missão de acabar com a crise na Saúde.Micarla de Sousa convidou os deputados estaduais Getúlio Rêgo (DEM) e Paulo Davim (PV) para assumirem a pasta, mas eles recusaram.