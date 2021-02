Quando o medo supera a violência

Vlademir Alexandre

Falta polícia e políticas

Paralelo a essa curva ascendente outro fator tem crescido tanto quanto ou ainda mais que a violência, a chamada sensação de insegurança. Ou seja, será que o medo das pessoas aumentou mais do que a própria criminalidade?Para responder a essa pergunta, o Nasemana ouviu especialistas e foi até as ruas de Natal questionar se a população se sente protegida. Não por acaso, atualmente, a segurança pública é apontada, ao lado da saúde, como o principal problema da sociedade. Em uma pequena enquete a título de exemplo, dez pessoas de diferentes profissões e setores da sociedade foram questionadas: você se sente seguro morando em Natal?Dos dez, apenas um respondeu que "sim". Para a comerciante Flávia Freitas, proprietária de uma banca de revistas no Centro de Natal, a justificativa para o "não" foi simples. "Há menos de um mês fui assaltada por dois adolescentes que se aproximaram e puxaram um colar do meu pescoço. Agora, estou com medo, nem jóias uso mais quando saio de casa".Já o taxista João Maria fala com a propriedade de quem viveu em uma grande metrópole e que tem acompanhado o crescimento da violência em Natal. "Morei 23 anos em São Paulo e há dez trabalho como taxista aqui. Posso dizer que esta cidade já foi segura, mas hoje a gente tem sentido um acréscimo da violência. Atribuo isso a falta de policiamento e a falta de emprego".A reportagem também procurou o sociólogo Edmilson Lopes e ele afirmou que "a sensação de insegurança aumenta de forma desproporcional ao aumento daqueles indicadores tradicionais de medição da violência". De acordo com o sociólogo, a violência varia no tempo e depende do contexto histórico."Dito isso, trata-se de apontar para o seguinte: o aumento de nossa sensação de insegurança, algo passível de ser apreendido em 'pesquisas de vitimização', que levam em conta as percepções e as representações das pessoas, é um fato incontestável. As pessoas se sentem, cada vez mais, inseguras e temerosas".Aliado a esse pensamento, Edmilson Lopes ressalta que a sensação de insegurança relaciona-se com outros fatores além dos indicadores de violência. "Uma crise econômica como a que começamos a viver, por exemplo, aumenta a nossa incerteza diante do futuro, de nossos projetos de vida, e, em conseqüência, aumenta a nossa sensibilidade em relação à insegurança".Diante disso, o sociólogo levanta uma série de questões que poderiam explicar melhor o crescimento do medo. Como seria isso em Natal? Há, aqui, um crescimento, por exemplo, do número de homicídios. Mas eles estão ocorrendo onde? Quem são as vítimas? Quem são os agressores?Essas respostas são apresentadas em um relatório da Coordenadoria de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça e Cidadania. Pelas estatísticas, os municípios da grande Natal registraram, apenas no ano de 2008, 510 homicídios. Em 2004, o número de mortes por violência foi de 304. Isso significa um crescimento de 40%.O coordenador de Direitos Humanos, Marcos Dionísio, informou ainda que 94% desses crimes têm sido cometidos contra homens, principalmente entre 16 e 25 anos. "Além disso, as mortes se concentram nas regiões periféricas, em bairros onde as condições de vida estão abaixo da ideal".Este fator, aliás, foi o apontado pelo estudante universitário Ronkaly Carlos, único dos dez entrevistados a dizer que se sente seguro em Natal, para justificar sua resposta. "Acho que Natal tem baixa incidência de crimes quando comparada a grandes capitais. Acredito que o fato da cidade ser relativamente pequena também contribui para isso. Contudo, posso dizer que me sinto seguro porque moro em uma boa localização", frisou Ronkaly, que mora no bairro de Lagoa Nova.Por outro lado, o motorista de ônibus Félix Coelho afirmou que seu trabalho é um dos mais vulneráveis à criminalidade. "Nosso sistema de segurança é muito falho. As policias deveriam estar mais presente nas ruas. Nosso ônibus não tem segurança alguma e, além disso, posso falar que nossas casas também estão correndo constante risco. Hoje, não sabemos mais quem é quem, bandidos se disfarçam de carteiro, policiais viram criminosos. Quando saio de casa, deixo minha família orientada a não abrir a porta para ninguém"."Para além do medo da criminalidade, temos que levar em conta o esvaziamento dos espaços públicos de convivência [praças e parques] ou, o que é muito comum nas áreas da periferia das grandes cidades, a ausência mesmo desses equipamentos de uso coletivo". Com essas palavras, o sociólogo Edmilson Lopes sintetiza o pensamento de que o problema da segurança pública não é apenas a falta de polícia, mas sim, a falta de políticas públicas que contribuam para a diminuição da sensação de insegurança.O coordenador de Direitos Humanos, Marcos Dionísio, vai mais além e destaca: Estamos mergulhados em uma guerra civil. É clara a necessidade de um melhor preparo dos nossos policiais, bem como um mapeamento e planejamento para que as políticas sociais sejam efetivas e abranjam todos os setores. Só assim vamos resgatar a credibilidade da segurança pública.Sem dúvida, os números da violência dão razão ao sentimento de insegurança da população brasileira. Para se ter uma idéia, a taxa de homicídios no Brasil cresceu 130% entre 1980 e 2000, segundo o IBGE, passando de 11,7 assassinatos por grupo de 100 mil habitantes para 27.Em 2005, essa taxa rompeu a marca dos 30 homicídios/100 mil habitantes. Todos esses fatores exercem forte impacto sobre os hábitos da população, na sua forma de viver, trabalhar, divertir-se, relacionar-se e consumir produtos e serviços."Temos que construir espaços e momentos de convivência, de trocas e de intercâmbios. Isso exige uma produção de políticas focadas, centradas em objetivos concretos, e não essas proposições generalistas e alicerçadas em visões tradicionais de oferta de serviços aos cidadãos.E, assim como a economia é algo importante demais para ser deixado na mão dos economistas, segurança pública é algo fundamental para que deixemos nas mãos de policiais e políticos demagogos", completa o sociólogo Edmilson Lopes.