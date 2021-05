Carlos Eduardo chama gestão de Micarla de "atrapalhada"

Vlademir Alexandre Carlos Eduardo rebate críticas de Micarla ao avaliar seus primeiros meses de gestão.

“Foi um governo que começou sem projetos para a cidade. Os três meses foram marcados por acusações à nossa administração que depois se mostraram sem correspondência com a realidade. O Diário Oficial desmentiu a prefeita e seus auxiliares. É uma administração sem projetos e completamente atrabiliária (atrapalhada)”.O ex-prefeito se refere a informação passada pela Secretaria de Planejamento nos primeiros dias de gestão, de que ele teria deixado um rombo de R$ 123 milhões na Prefeitura, quando um estudo feito posteriormente por funcionários mostrou que havia um superávit nas contas, ou seja, ficou em caixa R$ 10 milhões.Carlos também se referiu à saúde, que durante a campanha foi usada como alvo dos seus adversários para derrotá-lo. Na semana passada, o médico Levi Jales pediu para sair do comando da pasta. “Em menos de 90 dias caíram três secretários. A prioridade, que é a saúde, nem secretário tem.”Os outros secretários que saíram da administração foram Fernando Rezende (Gabinete Civil) e João Faustino (Desenvolvimento Comunitário).O vereador Ney Lopes Júnior (DEM) defende a prefeita que na opinião dele tem “uma grande desejo de acertar” e, ressalta que é cedo para avaliar a sua administração.“Todo e qualquer governo que se inicia tem um tempo de maturação de seis meses. Só depois depois deste período é que podemos fazer uma análise com mais propriedade”, rebate.Na edição do Jornal Nasemana que está nas bancas desde a manhã deste sábado (4), confira uma reportagem sobre os 100 primeiros dias da gestão de Micarla com depoimentos de secretários da sua equipe e de vereadores.